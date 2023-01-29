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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: ما قاله كلاتنبرج غير صحيح 100٪ ونحصن قرارات اتحاد الكرة

كلاتنبرج
كلاتنبرج

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن كل ما قاله الخبير الإنجليزي، مارك كلاتنبرج، عن أزمته مع الاتحاد المصري للكرة، غير صحيح بنسبة 100%.

وقال محمد الشاذلي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن وزارة الشباب والرياضة طالبت اتحاد الكرة بتسوية مستحقات كلاتنبرج وكيروش، وتأسيس لجنة قيم وأخلاق ولجنة انضباط".
 
وتابع: "الخطابات تسلمت اليوم للجبلاية، ومن الغد سيتم البدء في إجراءات تأسيس تلك اللجان، وسيتم النظر في القضايا التي محل دراسة في اللجان السابقة"، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن لجنة انضباط جديدة في الواحدة من ظهر الغد.

وأضاف: "الفترة الماضية شهدت انتقادات كثيرة ضد التحكيم المصري، ولا نمانع في تواجد خبير تحكيم اجنبي داخل منظومة التحكيم المصري، وأرسلنا لجنة تفتيش لبحث عقد كلاتنبرج وقانونية عقد الخبير الأجنبي الجديد".

وشدد محمد الشاذلي على أن لجنة الانضباط وفقًا للائحة، منوطة بضبط إيقاع التجاوزات في كرة القدم، خاصة وأن لجنة الانضباط أحد مؤسسات منظومة اتحاد الكرة، وكان ينبغي أن تكون هناك قرارات صارمة ورادعة.

وأكمل: "وزارة الرياضة، كذراع للدولة، تحافظ وتؤمن على قرارات لجنة الانضباط واتحاد الكرة، والفترة الماضية شهدت تدخل من وزارة الرياضة في مواقف أقوى وأعمق، وحدثت تجاوزات في آخر سنتين وتدخلت الدولة وتم تنفيذ قرارات لمدة طويلة".

واستطرد: "الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مسئولة عن تنفيذ اللوائح والقوانين، وتحصين قرارات اتحاد الكرة إذا كان غير قادر على تنفيذه".

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الشباب والرياضة: ما قاله كلاتنبرج غير صحيح 100٪ ونحصن قرارات اتحاد الكرة

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