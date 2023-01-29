نبيل شعيل يتألق في حفل غنائي ساهر بـ الإمارات.. صور

أحيا الفنان نبيل شعيل، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس السبت، في مدرج خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور جماهيري كبير.

وقدم نبيل شعيل، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي أطرب بها آذان الجمهور، على أوتار العود.

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ألبوم نبيل شعيل الجديد

من جهة أخرى، تجاوزت أغاني ميني ألبوم نبيل شعيل، الجديد المليون مشاهدة، بعد طرحه في يوليو الجاري، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وتصدرت أغنية لاهي، ترتيب الأكثر استماعًا إذ حققت 455 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وبعدها أغنية ولاهم يحزنون بـ 400 ألف مشاهدة، ثم أغنية ذهاب بـ 215 ألف مشاهدة، وأخيرًا أغنية يا مدور بـ 90 ألف مشاهدة، ووصلت إجمالي مشاهدات الألبوم عبر يوتيوب لـ مليون و160 ألف مشاهدة، في أول يوم من طرح الألبوم.

ميني ألبوم نبيل شعيل

ويتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أحدث أعمال نبيل شعيل

من جهة أخرى، احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون لـ نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على أكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه منتصف يوم الثلاثاء 24 أغسطس الماضي، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

تفاصيل ميني ألبوم يقولون

يتكون "الميني البوم" من ثلاثة أغاني، هي: "يقولون" من الحان ميثم علاء الدين وكلمات احمد الصانع، وتقول كلماتها:

يقولون ، راح ونساك

وعايش بلاك

وانا ميت عليك

يقولون، حبنا انتهى

وقلبي لهى

وانا قلبي يبيك

اسمع كلام الناس واعبره

ولا مره حس قلبي بالحسره

لكن غيابك غير الفكره

هالمره ما هي مثل كل مره

راح انسى حبك

والذنب ذنبك

غيري بقربك

والكل يدرون

أما الأغنية الثانية، عنوانها "أسوأ ايامي" من كلمات والحان علي بو غيث". وتقول كلماتها:

علمتني الدنيا وتعلمت من

أسوأ ايامي وصدمات الزمن

ان اقرب شخص ممكن يخذلك

وان كل غلطه بهالوقت بثمن

وان هالعالم تعاني من مرض

اسمه ما احبك اذا مالي غرض

ودام مصلحتي معاك ابقى معاك

اما حب لله في لله انقرض

ايضا في الألبوم من كلمات احمد الصانع اغنية "انا اتحراك" من الحان عبد الله الجاسم، ويقول مطلعها:

تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك

تغافلني وتسألني متى القاك

تفرح عيني في شوفك

وتكسر حاجز ظروفك

وتاكد لو ابي انسى

عجزت انساك

انا ساهي

انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك

ابد ما راح تسمعها من شفاهي

انا راضي معاك اشقى

ومهما طالت الفرقا

حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي

وشارك في توزيع الأغاني: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.