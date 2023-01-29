الجيش الإسرائيلي يحبط هجوماً جديداً على مستوطنة بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إحباط هجوم آخر على مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب ثاني هجوم بالقدس الشرقية خلال يومين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن رجال الأمن عثروا على المنفذ قرب كدوميم غربي مدينة نابلس و"قاموا بتحييده". ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المهاجم المشتبه به قد قتل أم لا.

وتعد محاولة الهجوم هي رابع حادث خلال يومين. جاء ذلك بعد إصابة شخصين بجروح عندما فتح مسلح يبلغ من العمر 13 عاماً النار في القدس الشرقية أمس السبت.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من هجوم على مستوطنة النبي يعقوب الإسرائيلية في القدس الشرقية يوم الجمعة، حيث قتل فلسطيني سبعة أشخاص بالرصاص خارج كنيس يهودي. وقالت الشرطة إن السلطات قتلت الرجل أثناء فراره.

وفي الوقت ذاته، أطلق فلسطيني رصاصة في مطعم بمدينة أريحا بالضفة الغربية في محاولة أخرى للهجوم مساء السبت، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش إن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي شخص، لكن الشرطة تبحث عن الرجل الذي فر بعد ذلك.