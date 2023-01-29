تربية طفولة القاهرة تعلن فتح باب الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسى الأول

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ، عن فتح باب تقديم الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة جيهان، إنه تم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، لذلك تم فتح باب الالتماسات لنتيجة لمدة أسبوعين قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

جامعة القاهرة



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة في اللغات والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.