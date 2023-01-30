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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من السودان لفرنسا|قصة ملهمة لعوض عبد القيوم: بدأت حلمي بـ 200 جرام فضة

من السودان لفرنسا|قصة
من السودان لفرنسا|قصة ملهمة لعوض عبد القيوم

شاب سوداني تمرد على الواقع، بدأ رحلته الخاصة قبل سنوات في شق طريقه نحو النجاح، باستخدام أقل الإمكانيات حتى أصبحت قصته ملهمة لمن في السودان وخارجها.

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة الشاب السوداني عوض عبدالقيوم، الذي كشف رحلته قبل أعوام من التجارة للفضة لمؤسس شركات تصدر منتجاتها لخارج السودان.

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نشر صورة ترجع إلى عام 2016، كان عمره حينها 21 عاما، وكل ما يملك هي الفض التي التقط الصورة معها، "200 جرام فضة تعادل 200 دولار فقط".

بداية عمله في 200 جرام فضة

قصة نجاح من السودان لفرنسا

ويقول: "كان كل ما أملك تلك الفضة التي من خلفي، كنت ديما اشترك من بازار لي بازار و كان اقرب الناس لي يحطمونني لكن رغم الظروف لم استسلم أبدا ابدا".

وتابع: "نصيحتي للجميع، في قاموس القادة لا مكان لكلمة مستحيل مهما كبرت التحديات فان قوةً الايمان و العزيمة كافية بالتغلب عليها، شق طريقك نحو النجاح و انت مبتسم".

على مدار 7 اعوام دشن عوض عبدالقيوم شركات في اسودان بعضها للمواد الغذائية، فضلا عن تنظيمه العديد من الفعاليات في السودان، كان آخرها حفل لطارق العرب طرقان في السودان.

السفر حول العالم كان واحدا من أحلامه أيضا، حتى استطاع حاليا زيارة العديد من البلاد، فرنسا، برشلونة، تركيا، وهولندا وغيرها من البلاد.

وتابع: “زمان وأنا صغير كنت دايما أحلم أزور وأشوف برج ايفيل لكن كنت متخيل إنه مجرد حلم و لن أراه في حياتي كنت بقول مستحيل أصلا لكن اجتهدت على نفسي وأهدافي و كتبت كل أحلامي و أهدافي في ورقة منذ عام 2012 والحمدلله الاحلام بدأت تتحقق شوية".

وأضاف: “وكنت دائما بشوف أي أمنية أحب احققها أنها مستحيلة إلا ان عرفت و تعلمت إن في قاموس القادة لا مكان لكلمة مستحيل ومهما كبرت التحديات، فإن قوة الإيمان والعزيمة كافية بالتغلب عليها”.

ونصح الشباب لتحقيق حلمهم قائلا: “اجتهد- ركز على نفسك - ركز على اهدافك - طور من نفسك - غير تفكيرك و نظرتك للحياة و المال - خطط إلى مستقبلك - ابدا الان و صدقني سوف تصل لكل ما تريده”.

قصة ملهمة شاب سوداني الفضة

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