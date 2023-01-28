عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حركة جيش تحرير السودان: أعضاء حزب الحرية والتغيير يقصون الجميع

مني ماركو مناوي
مني ماركو مناوي

قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن أعضاء حزب الحرية والتغيير يقصون كل السودان، مؤكدًا أنهم ليسوا أبناء السودان الكبير، وأن حزب الأمة يرفض تصرفات الحرية والتغيير.

وأضاف "مناوي"، في لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج "ثم ماذا حدث" على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن أحداث 25 أكتوبر جاءت نتيجة لخلاف الحرية والتغيير، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري لم يشاور الآخرين وحاول تقزيم وتقسيم الآراء.

وأوضح "مناوي" أن هناك هشاشة واضحة في المجتمع السوداني، متمنيًا تكوين السودان سياسيًا وحزبيًا وشعبيًا واجتماعيًا من خلال الحوار، لافتا إلى أن العودة للسودانيين شرط نجاح العملية السياسية، لا سيما وأن الاتفاق الإطاري عملية سياسية منقوصة وسعينا للحوار، ولم يستجب أحد.

وأشار إلى أن السودان يمتلئ بمنصات إعلامية للكذب، لافتًا إلى أن الحرية والتغيير قاموا بالاتصال بنا عدة مرات من خلال تكتيك يعمل على عدم قبول الآخرين، خاصة وأن الأنظمة السودانية لديها فكرة عدم قبول الآخر.

وطالب بضرورة وضع جدول زمني للإصلاح والتغيير وإن الحركات العسكرية أعقل من المدنيين الآن، مشيرًا إلى أن نزع السلاح الآن عملية إجرائية طويلة لحين دمج كل القوات، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري غير شرعي خاصة في ظل عدم تنفيذ جوبا.

كما أوضح "مناوي"، أن ممارسات الأنظمة السابقة هي التي أدت لارتكاب الجرائم، مشيرا إلى أنه لا توجد رؤية موحدة للسودان.

txt

رئيس حركة جيش تحرير السودان: أدعو لتفادي جرائم الأنظمة السابقة

ودعا "مناوي" إلى تفادي جرائم الأنظمة السابقة، وعلى كل المكونات السياسية في السودان التغيير وقبول الآخر وسماع أصوات دارفور وكردفان.

مني أركو مناوي الإعلامي جمال عنايت السودان جوبا دارفور وكردفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيلعب في المونديال| مفاجأة.. الأهلي يخطف لاعب وفاق سطيف من الزمالك

صدمة مدويه للزمالك| الأهلي يضم القندوسي من وفاق سطيف

إعلامي رياضي: الأهلي يتربص بصفقة الزمالك المنتظرة

بعد الإفراج عن كمية أعلاف كبيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

تطور عاجل في ملف تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد

تفاصيل الزيادة الجديدة.. قيمة العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والحكومي| تصرف قريبا

6 جنيهات.. خسارة قوية تنتظر الدولار ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

اجتماع طارئ.. اتحاد الكرة ينهي أزمة لجنتي الحكام والانضباط| غدا

ترشيحاتنا

نقيب الموسيقيين عن منع حفل الأوركسترا الإيطالي : لا نعلم الجهة المنظمة

أول صورة لأحمد قندوسي بعد التوقيع للأهلي

الأهلي يعلن ضم القندوسي رسميًا

بعد بحث تعزيز الروابط الأخوية بالأردن | أمير قطر في السعودية

اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية التشخيص و العلاج

خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول 2023 بجامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرامية.. فضيحة جديدة لجنود الاحتلال في مقطع فيديو| شاهد

مرض معدي أحدها .. هذه الحالات تعاني من التبول المتكرر

غلبت العالمية .. لوحات فنية بأيادي سيدات الريف المصري

تخلص من ارتجاع المريء والحموضة بـ 9 خطوات

فيديو

مش هنسيبها في البرد.. مصري ينقذ سيدة وأطفالها في الكويت بعد طردهم

بيتباع فى وسط البلد.. رد صادم من نجلاء بدر على فستانها الجرئ

وصل لـ11 عاما.. نجوم تزوجوا بفارق سن كبير عن شريك حياتهم| فيديو

توقف حركة لب الأرض.. ما علاقته بتحذيرات يوم القيامة ودوران الحيوانات؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

اﻟﻤﺰﻳﺪ