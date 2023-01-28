رئيس حركة جيش تحرير السودان: أدعو لتفادي جرائم الأنظمة السابقة

قال مني ماركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان، إن الحركة سوف تدوم، وأنه مجرد فرد فيها، ولن تنتهي الحركة من دونه.

وأضاف مناوي، خلال استضافته في برنامج "لقاء خاص" مع الإعلامي جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يدعو النظام تفادي الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة السابقة.

وتابع، أن الأنظمة السابقة لم تأتي لارتكاب الجرائم، بقدر أن ممارساتهم نفسها هي التي أدت إلى تلك الجرائم، مستكملا: "وهم الآن يمارسون ما هو أسوأ من ذلك".

وأردف: "يجب أن نتغير جميعا، والتغيير هنا لا أقصد به تغيير الحكومات، ولكن نحن أنفسنا يجب أن نتغير".



