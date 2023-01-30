الناتو يحث كوريا الجنوبية إلى تغيير سياستها وتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، كوريا الجنوبية على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، مقترحًا إعادة النظر في سياستها المتمثلة في عدم تصدير الأسلحة إلى البلدان المتنازعة.

وفي حديثه بمعهد “تشي” للدراسات المتقدمة في سول اليوم الاثنين، وجه ستولتنبرج الشكر لكوريا الجنوبية على مساعدتها لأوكرانيا، لكنه حثها على فعل المزيد، مضيفًا أن هناك "حاجة ملحة" للذخيرة.

وأضاف “في نهاية المطاف، القرار متروك لكم، لكنني سأقول إن العديد من حلفاء الناتو الذين انتهجوا سياسة عدم تصدير الأسلحة أبدًا إلى دول في صراع قد غيروا هذه السياسة الآن”.

وفي اجتماعات مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، قال ستولتنبرج إن الأحداث في أوروبا وأمريكا الشمالية مترابطة مع مناطق أخرى، وأن الحلف يريد المساعدة في إدارة التهديدات العالمية من خلال زيادة الشراكات في آسيا.

ووقعت كوريا الجنوبية صفقات كبيرة لتوفير مئات الدبابات والطائرات والأسلحة الأخرى لبولندا العضو في الناتو منذ بدء الحرب، لكن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قال إن قانون بلاده ضد تقديم الأسلحة إلى البلدان المتنازعة يجعل توفير الأسلحة لأوكرانيا صعبة.

وأشار ستولتنبرج إلى أن دولًا مثل ألمانيا والسويد والنرويج لديها سياسات مماثلة لكنها غيرتها.

وقال في إشارة إلى أوكرانيا: "إذا كنا لا نريد أن ينتصر الاستبداد، فعندئذ يحتاجون إلى أسلحة، هذا هو الواقع".