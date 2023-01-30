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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترد على مزاعم أمريكية بمساعدة روسيا في أوكرانيا

صدى البلد

ردت الصين اليوم الاثنين على تقرير أمريكي زعم أن هناك أدلة على أن بعض الشركات المملوكة للدولة في الصين ربما تساعد روسيا في أوكرانيا، مؤكدة أن "واشنطن نفسها هي الجاني والمحرض الرئيسي على الأزمة الأوكرانية".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي، إلى أن الولايات المتحدة ترسل باستمرار أسلحة ثقيلة وأسلحة هجومية إلى أوكرانيا وتزيد باستمرار من طول الصراعات وحدتها، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ التليفزيونية الصينية.

وقالت ماو إنه "بدلا من التفكير في أفعاله، يقوم الجانب الأمريكي بتوجيه شكوك واتهامات لا أساس لها ضد الصين"، مضيفة أن الجانب الصيني يرفض مثل هذا الابتزاز الذي لا أساس له ولن يجلس متفرجا على الولايات المتحدة وهي تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للصين. 

وأكدت المتحدثة أن الصين ظلت على الدوام تتخذ موقفا موضوعيا وعادلا بشأن قضية أوكرانيا، ووقفت دائما إلى جانب السلام ولعبت دورا بناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة الأوكرانية .

وقالت إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن إرسال أسلحة إذا كانت تريد إنهاء الصراع مع حث الجانب الأمريكي على تعزيز تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن بطريقة مسؤولة، وتوفير بيئة وظروف مواتية وضرورية لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا. 

الصين أوكرانيا الازمة الاوكرانية وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة قضية أوكرانيا روسيا

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