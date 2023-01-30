خصخصة الأندية وإلغاء دعم الدولة.. جدل النواب في مناقشات تعديلات قانون الرياضة

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، للاستماع لمقترحات النقاد الرياضيين وكبار الإعلاميين ، بشأن تعديلات قانون الرياضة ، مطالب بخصخصة الأندية الرياضية ، وعدم إرهاق موازنة الدولة بالإنفاق عليها .

من جانبه قال الناقد الرياضى بالأهرام طارق رمضان ، إن خزينة الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لصالح الاندية ، منها دعم الكهرباء وغيرها من الخدمات ، متسائلا لماذا تتحمل خزينة الدولة نفقات الأندية الغنية ؟ مطالبا بتحويل الأندية إلى شركات ليعود على الدولة بالنفع ، وتأخذ الحكومة حقها في الضرائب ، خاصة أن الأعضاء يدفعون الاشتراكات كاملة دون تخفيض لذا يجب رفع الدعم عن تلك الاندية .

وطالب بضرورة وضع خطة لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات في البورصة ، علي أن يتوقف دعم الدولة على الأندية الجماهيرية والتي تحقق بطولات منتقدا تحمل خزينة الدولة بدل سفر الهيئات الرياضية .

وعقب زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد ، علي مطالب الغاء الدعم بقوله ان هناك اندية رياضية شعبية تحقق بطولات ولكنها تعاني من أزمات مالية ، متسائلا كيف يتم التعامل معها .

وأشار إلى أن رئيس لجنة الشباب اجتمع اليوم بوزير الشباب لبحث مشاكل نادي الشرقية الذي حقق نجاحات كبيرة في لعبة الهوكي ويواجه أزمة حاليا في توفير الموارد اللازمة للمشاركة في البطولات الأفريقية ، قائلا : لدينا مشكلة حقيقة في تعريف مصطلح النادي .



من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب، إن حجم الاستثمار الرياضي علي مستوي العالم بلغ ٧٠٠ مليار دولار، وقمنا في قانون الرياضة الذي يجري التعديل عليه باستحداث باب للاستثمار ، وذلك لتمكين الاندية ورفع العبء المالي عن كاهل الدولة، لكن لم يتم توفير المناخ الملائم لتفعيل الاستثمار بشكل حقيقي.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الأندية الجماهيرية تواجه مشاكل كبيرة في موضوع التمويل فنجد اندية كبيرة مشددا على أن اللجنة لديها إصرار كبير على تعديل مواد للاستثمار في القانون الحالي لرفع العبء المالي عن الأندية .



ومن جهته قال الناقد الرياضي كمال عامر ، مدير تحرير جريدة روزاليوسف ، ان علاقة الاندية والدولة لا يمكن ان تستمر بالشكل الحالي ، ويجب ان يتوقف الإنفاق الحكومي للأندية ولم يتحقق ذلك الا من خلال تنفيذ الاستثمار بصورة جيدة داخل الأندية حتى نرفع عن كاهل الدولة الميزانيات الضخمة التي تضخها في الاندية .

وطالب " عامر " بضرورة الاستعانة بخبراء في مجال الاستثمار في عضوية الأندية ومراكز الشباب حتى تنهض من الأزمات المالية التي تواجهها .

وتابع : لدينا مشكلة كبيرة في توافر الكوادر القادرة على قيادة الرياضة المصرية فالوزير يعمل وحده قائلا : كان الله في عون الدكتور اشرف صبحي فهو يدير منظومة كبيرة ويبذل جهود كبيرة لتحقيق أهدافه التي يسعى من خلالها لتطوير الرياضة المصرية ".

واشار الي اننا اطلقنا عدة مبادرات لاكتشاف مواهب مثل محمد صلاح وحتي الآن لم تنجح تلك المبادرات مشيدا بمسابقة كابيتانو مصر التي تسعى لتحقيق نجاح ملموس على أرض الواقع .



من جانبه أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت بأن الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريون ونحن الآن على أعتابها ، نسعى من خلالها إلى تحقيق طفرة كبيرة في المجال الرياضي وأن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقية التي تليق بها.



وأضاف شلتوت أن الاستثمار المصري وضعه غريب لا يوجد اندية بلا زبون وغير قادرين على تحقيق مكاسب ولا يعقل أن تكون فرص الاستثمار الرياضي هكذا يشتري شركة بنادي بفندق .

ولفت شلتوت أنه لا يوجد اندية في العالم فيها أحد يشتري نادي من ابوابه ولكن يكون شراكة ورعاية ونأمل أن نكون أفضل في الجمهورية الجديدة



وتابع شلتوت بالنسبة لشركة الكرة كيف تتحكم في الجمعية العمومية ، ونحتاج الي مراجعة في مسائل مركز التسوية والتحكيم وكذلك ضرورى وجود معمل للمنشطات .

من جانبه قال النائب حسام غالي وكيل لجنة الشباب ، أن إلغاء الدعم عن الاندية يحتاج الي معايير محددة ويجب التفرقة بين الاندية التي تمتلك استثمارات كبيرة والتي لا تمتلك اي موارد .

فيما أكد النائب حازم امام ، ان جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة أمس كشفت وجود مشكلات مالية كبيرة يعاني منها الاندية ، وهو ما يتطلب دعمها لان الهدف من دعم هو إعداد مواطن صالح للمجتمع وصناعة أبطال يرفعون اسم مصر .

واشار "امام "الي ان هناك في اندية تحتاج الدعم اللوجستي ويوجد اندية لديها طموح وهو ما يتطلب دعمها لتحقيق هذا الطموح .

وفي السياق ذاته اكدت النائبة ولاء عبدالفتاح ان هناك مشكلة حقيقة في تطبيق الاستثمار في الاندية داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية.