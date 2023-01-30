رئيس دفاع النواب: قناة السويس ملك للمصريين وفي أيد أمينة

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، الإشادة بالجهود والإنجازات التي تحققت في قناة السويس التي تعود بالخير علي كافة المصريين، وسط تأكيدات نيابية بأهمية تسليط الضوء الإعلامي عليها في مواجهة الشائعات والسموم التي تبث علي السوشيال ميديا.

و اكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري، لتعود بخيراتها علي كافة المصريين، مستنكراً ما أثاره الحاقدين من شائعات حول وجود نية لبيعها عند مناقشة قانون إنشاء صندوق مملوك لقناة السويس والذي يهدف بالأساس لتنمية موارد القناة، قائلاً : " ما حدث زوبعة من أناس غير محبين لمصر، وكلامهم بعيد كل البعد عن الصحة".

قناة السويس ملك للمصريين

و شدد "العوضي" علي أن قناة السويس ملك للمصريين ستظل ملكا لهم، وفي إيدي أمينة، تحت قيادة الفريق أسامة ربيع.

و أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع، علي الانجازات التي شهدتها قناة السويس مؤخرا، وما انعكاس في زيادة حجم الحمولات الصافية وأعداد السفن، ومن ثم الايرادات، متحدية كافة الصعوبات والازمات المحيطة، مُطالبا الاعلام بتسليط الضوء علي هذه الانجازات ونقلها إلي الشعب المصري.

الأمر الذي اتفقت معه النائبة منال نصر، لافتة إلي أهمية نقل الإنجازات إلي المواطنين عبر الإعلام لمواجهة كافة ما يثار من شائعات علي السوشيال ميديا، معربة عن فخرها بما تحقق من نجاحات وتمنيها استمرار التوفيق للرجال المُخلصين من أبناء الهيئة.

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري عبر العصور، كاشفا عن ارتفاع حجم الإيرادات في يناير 2023 إلي 717 مليون دولار مقابل 492.3 مليون دولار العام السابق بزيادة قدرها 45.6%، رغم كافة التحديات العالمية.

جاء ذلك إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، لاستعراض مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي.

وأشار " ربيع " إلي زيادة أعداد السفن إلي 1953 سفينة في يناير 2023 مقابل 1612 سفينة خلال العام السابق بزيادة قدرها 21.25% ، وكذا زيادة الحمولات الصافية من 95.6 مليون طن خلال العام 2022 إلي 110.6 مليون طن في يناير 2023 بزيادة قدرها 15.7%.

وأكد الفريق "أسامة ربيع، إلي أن القناة تستطيع استقبال مختلف أنواع السفن ويتم العمل حاليا علي تزويد الأعماق لتكون جاهزة لاستقبال سفن لم تبني بعد.

ولفت "ربيع" في كلمته إلي خطة تطوير أسطول الهيئة من قاطرات وكراكات، مشيرا إلي أنه تم شراء عدد 2 كراكة هم الافضل في الشرق الأوسط، كما يتم حاليا زياده عدد القاطرات في ضوء توجيهات القيادة السياسية ومنهم 6 قاطرات قوة شد 75 طن جري استلام واحدة منهم والثانية الاسبوع القادم.

واستعرض ربيع أيضا في كلمته أهمية وتفاصيل مشروع توسعة وتعميق القناة من 132 كم إلي 162 كم، ومشروع انتاج مراكب الصيد بالبحيرات المصرية، وكذا تطوير النظم البيئة في سيناء.

الجدير بالذكر ان اللجنة عقدت إجتماعاً اليوم، لاستعراض مشروعات الهيئة وآفاق التنمية التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري لارتباطها بالأمن القومي. وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري عبر العصور، كاشفاً عن ارتفاع حجم الإيرادات في يناير 2023 إلي 717 مليون دولار مقابل 492.3 مليون دولار العام السابق بزيادة قدرها 45.6%، رغم كافة التحديات العالمية.