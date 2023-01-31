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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار خفيفة صباح اليوم الثلاثاء على مناطق شمال سيناء

هطول أمطار خفيفة
هطول أمطار خفيفة علي مناطق سيناء

 

تعرضت بعض المناطق في محافظة شمال سيناء،  صباح اليوم الثلاثاء، إلى  هبوب رياح باردة علي المناطق الساحلية، وهطول أمطار خفيفة الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء ،دون أي تأثير علي حركة المرور في الشوارع العامة والفرعية وسط توقعات بوجود تقلبات في الأحوال الجوية .

ووجه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء ، مجالس المدن ومديريات الخدمات ،  برفع درجة الاستعداد القصوى    لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لتقلبات حالة  في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على المحافظة متي نهاية الأسبوع.

 


متابعة مستمرة 

 

وأكد العميد أسام الغندو  السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطقس وذلك بعمل اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمجالي المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري و مديريات وأجهزة الخدمات والمرافق المعنية  بالمحافظة.
 

وأكد سكرتير عام المحافظة ، علي سرعة الإبلاغ الفوري عن أية أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة

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