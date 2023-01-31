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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: الأهلي قادر على عبور أوكلاند سيتي.. ولابد من إعارة فتوح

الاهلي
الاهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن جوسفالدو فيريرا من المستبعد عودته إلى الزمالك مجددا، مشيرا إلى أن الأهلي قادر على عبور موقعة اوكلاند .

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك فرق بين الأهلي والزمالك، كيف يغادر فتوح الاستاد بعد رفع اسمه من قائمة المباراة؟، اللاعب بهذه الطريقة ليس ملتزم، ويستحق عقاب إداري عنيف ولا أقصد التقيل من شأن أي نادٍ".

واضاف: "فتوح أصبح من الصعب أن يكمل مسيرته مع الزمالك واقترح اعارته لنهاية الموسم حتى يغير الأجواء ويتم غلق الملف حاليا".

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وواصل: "الأهلي منظومة ضخمة، واعجبت كثيرا بالشكل والنظام وتصوير اللاعبين بزي موحد، هناك تطور ملحوظ داخل القلعة الحمراء في الامور التنظيمية والتسويقية، وأتمنى الوصول لأبعد نقطة في مونديال الأندية.

وأكد: "مواجهة الأهلي أمام أوكلاند صعبة، وغير سهلة مطلقا، ولكن الفريق الأحمر قادر على الفوز والصعود".

محمد عبدالجليل الأهلى جوسفالدو فيريرا الزمالك أوكلاند

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