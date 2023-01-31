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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطاريد يتفوق على شلبي في صراع شباك التذاكر ورامز جلال يتصدر

شلبي - نبيل الجميل
شلبي - نبيل الجميل - أخي فوق الشجرة - المطاريد

5 أعمال سينمائية تنافست أمس، الاثنين، على شباك تذاكر السينمات المصرية؛ حيث نجحت تلك الأعمال فى حصد مبلغ 1,370,798 جنيه مصري فقط لا غير، وفى السطور التالية نستعرض إيرادات ومراكز تلك الافلام. 

أفلام موسم أجازة منتصف العام الدراسي 

المركز الأول: 

احتله فيلم أخي فوق الشجرة  من بطولة رامز جلال إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم .

وحقق فيلم أخي فوق الشجرة الذى يحافظ على تصدره على شباك التذاكر مبلغ 405,203 جنيهات.

وتدور أحداث فيلم رامز جلال الجديد، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.

أخي فوق الشجرة

المركز الثاني : 

كان من نصيب فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل للفنان محمد هنيدى ، والذى حقق ليلة أمس إيرادات بلغت 382,568 ألف  جنيه

 “نبيل الجميل أخصائي تجميل” بطولة محمد هنيدى ونور ومادلين طبر وأحمد فؤاد سليم ورحمة أحمد ومحمد سلام ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم، تأليف أمين جمال محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول نبيل طبيب التجميل الناجح، ومواقف كوميدية بينه وبين بطلات العمل نور  والفنانة مادلين طبر ورحمة أحمد.

فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل

المركز الثالث : 

بعد منافسة حامية ما بين فيلم المطاريد وشلبي خلال الايام الماضية نجح الاول فى التواجد فى المركز الثالث بعدما حقق 252,798 الف جنية ليلة أمس .

تدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى ،  من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي .

المطاريد

المركز الرابع : 

جاء من نصيب فيلم شلبي ، بعدما حقق : 233,013 الف  جنيه. 

تدور الأحداث حول الشاب صابر “كريم محمود عبد العزيز”، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

يشارك في فيلم “شلبي” العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وروبي، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، ومحمد رضوان، ونانسي صلاح، والطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

 شلبي

المركز الخامس : 

مازال يحتفظ به الفيلم الكوميدي اتنين للايجار وقد حقق ليلة أمس 97,216 الف جنية  ، والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد

 

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