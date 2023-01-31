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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطب البيطري بالغربية: صيانة 17 موتورا لاستخدامها في مكافحة الطفيليات الخارجية بالحيوانات

وكيل الطب البيطري
وكيل الطب البيطري بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أنه تم الانتهاء من صيانة 17 موتور رش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، بمختلف الإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى قيام إدارة الرعاية والعلاج  بالمديرية تنسيقا مع إدارة التعاقدات  بصيانة 11 موتور رش كبير سعات مختلفة و 6 مواتير رش محمول، تستخدم في رش الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية التى قد تتعايش على جلد الحيوانات حماية لها من التعرض للإصابة بالكثير من الأمراض، وتستخدم هذه المواتير أيضا فى تطهير جميع أسواق مواشى المحافظة وكذا أسواق الطيور الحية عقب انتهاء  انعقادها .

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وأوضح ، أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة بديوان عام المديرية بعد تجميع المواتير من الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، ثم تم إعادة تسليمها لتلك الإدارات، لافتا أن هذا يأتى فى إطار تنفيذ خطة الصيانة السنوية للأجهزة والمعدات بمديرية الطب البيطرى بالغربية، حرصا وحفاظا  على الصالح والمال العام.

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الطب البيطري الغربية مراكز المحافظة الأمراض مديرية الطب البيطري الطفيليات الحيوانات

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