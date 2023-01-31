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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لافروف: نؤيد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى تسوية مع كافة الأطراف

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال لافروف وزير الخارجية الروسي؛تشاورنا مع وزير الخارجية المصري عن التقدم في مجالات التعاون كما تم إقامة العام الثقافي المشترك والذي تم تنظيمه منذ عامين بالإضافة إلى أننا تطرقنا الى بعض المشاكل الإقليمية.

أضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجيه المصري سامح شكري ناقشنا أهمية الإلتزام بخصوص تطور الموقف بسوريا وبحث ملف حقوق الإنسان فيها والمصالحة الوطنية بين الرفقاء السوريين  بالإضافة إلى تسوية كافة المشاكل في ليبيا.

وتابع لافروف أن هناك المباحثات التي تمت لوقف التصعيد الذي يحدث على الأراضي الفلسطينية كمان نؤيد البدء في المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي للوصول إلى تسوية مع كافة الأطراف وإستئناف عمل اللجنة الرباعيه بين الوسطاء العالميين بما في ذلك الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية .

لافروف المفاوضات الجانب الإسرائيلي المشاكل الإقليمية سامح شكري ليبيا

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