بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الأرميني تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية بمنطقة قره باج

صرح المكتب الأعلامي لحكومة أرمينيا، في بيان أصدراليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تحدث بالهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاثية حول منطقة قره باج في أرمينيا.

وذكر البيان، أن رئيس حكومة أرمينيا، شدد خلال الحديث مع الرئيس الروسي، على أهمية خطوات روسيا الاتحادية الهادفة لتخطي الأزمة، والوضع حول ممر لاتشين.

يذكر أن روسيا نشرت قوات حفظ السلام في منطقة قره باج، تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقعه الرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان يوم 9 نوفمبر الماضي.