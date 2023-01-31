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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يقترب من التعاقد مع جورجينيو لتعويض غياب النني

جورجينيو
جورجينيو

أكدت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال اقترب من التعاقد مع الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جورجينيو سينتقل إلى أرسنال مقابل 10 مليون جنيه إسترليني +2 مليون كإضافات حال التتويج بالدوري الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.

ووافق تشيلسي على عرض أرسنال، حيث سيخضع جورجينيو للفحص الطبي قبل إعلان إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بعد تأكد غياب محمد النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وفشل محاولاتهم في التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون.

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أرسنال يقترب من التعاقد مع جورجينيو لتعويض غياب النني

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