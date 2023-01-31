أرسنال يقترب من التعاقد مع جورجينيو لتعويض غياب النني

أكدت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال اقترب من التعاقد مع الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن جورجينيو سينتقل إلى أرسنال مقابل 10 مليون جنيه إسترليني +2 مليون كإضافات حال التتويج بالدوري الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024.

ووافق تشيلسي على عرض أرسنال، حيث سيخضع جورجينيو للفحص الطبي قبل إعلان إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بعد تأكد غياب محمد النني عن أرسنال حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وفشل محاولاتهم في التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون.