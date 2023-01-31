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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق خلال ساعات

الطقس
الطقس

أكد محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك انخفاض في درجات الحرارة  بشكل ملحوظ على  الجمهورية والقاهرة سجلت 18 درجة مئوية اليوم .

 

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وقال محمود القياتي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وسيكون هناك امطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للجمهورية غدا،  وتمتد الأمطار الغزيرة على مناطق من محافظات الوجه البحري  وقد تكون مسحوبة بحبات الثلج ".

وأضاف محمود القياتي:"  هناك فرص لسقوط الامطار على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة غدا ".

وتابع محمود القياتي:"  يستمر انخفاض  درجات الحرارة وتسجل القاهرة 17 درجة مئوية غدا ونعيش حاليا أجواء شتوية بامتياز"، مضيفا:"  الطقس يكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار  وشديد البرودة ليلا ".

واكمل محمود القياتي:" مع بداية يوم الخميس المقبل تنحصر فرص سقوط الامطار على  الجمهورية وتكون كميات الامطار بالسواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة ".

الأرصاد امطار حالة الطقس درجات الحرارة اخبار التوك شو

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