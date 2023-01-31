قصواء الخلالي: السفير بسام راضي كان رجلا مهذبا يتعاون مع الجميع

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن السفير بسام راضي المتحدث السابق لرئاسة الجمهورية كان رجلا مهذبا خلوقا يرد على الناس ويتعاون معهم ويقدم كل ما يستطيع من معلومات متاحة للإعلام.

وأضافت الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc، أنّ صفحته كانت نشطة جدا وفي متابعة دائمة، مرحبة في الوقت نفسه، بالسفير أحمد فهمي المتحدث الجديد لرئاسة الجمهورية، لافتةً إلى أن سيرته الذاتية مشرفة ولائقة.

مستوى بيانات رئاسة الجمهورية

وتابعت: "نُعول عليه في الفترة القادمة على مستوى بيانات رئاسة الجمهورية وكل ما يتعلق برئيس الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية، بالتوفيق للطرفين".