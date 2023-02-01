عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على سيبل الإعارة.. فرج عامر يكشف تفاصيل الصفقات الأربعة بين الأهلي وسموحة.. فيديو

كهربا لاعب النادي
كهربا لاعب النادي الأهلي

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تعاقده مع أحمد سامي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اختياره كان قرارًا صعبًا.

وقال فرج عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، عن موضوع التعاقد: «تساهيل ربنا، وبعد ما اتغلب فريق سيراميكا لقينا سامي ساب تدريب الفريق، أو سيراميكا سابه؛ وكان لازم نتعامل مع مدرب فاهمنا وفاهمينه، وهو عنده انتماء كبير لسموحة».

وأضاف، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحمد سامي مثل ابنه، وهو رجل مؤدب، مشيرًا إلى أنه اتصل به وعندما علم أنه ليس مرتبطًا بتدريب سيراميكا طلب منه قيادة سموحة؛ الأمر الذي رحّب به سامي على الفور؛ وأكد للمهندس فرج عامر: «أنا تحت أمرك».

وأوضح فرج عامر، أن فريق سموحة حصل على 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة؛ فهناك منافع ومصالح متبادلة بين سموحة والأهلي، مضيفًا: «قلت لمحمود الخطيب أكرم توفيق كان ناشيء عندي، وهو لاعب قوي جدا، عندنا باك يمين اسمه خالد عبد الفتاح ده هدية من سموحة ليك وللأهلي، وكان لدينا عروض أغلى لبيع عبد الفتاح من المصري وبيراميدز؛ لكنها لم ترتق إلى الجدية».

وأكد رئيس نادي سموحة، أن الخطيب لفت إلى أنه سيحصل على اللاعب على سبيل التجربة لمدة 6 أشهر دون مقابل، ولو كان اللاعب كويس سيدفع الأهلي 10 ملايين جنيه على 3 سنوات، مقابل الحصول على زياد طارق لمدة عام ونصف دون مقابل، وفق رغبة اللاعب، وحسام حسن 6 أشهر دون مقابل؛ وهي أمور مقرونة بموافقة الجهاز الفني.

وتوقّع المهندس فرج عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن يقدّم خالد عبد الفتاح آداءً جيدًا مع الأهلي، وأن ينتقل بعد ذلك للعب في صفوف المنتخب الوطني.

واستطرد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة: «علاقتي بالخطيب منذ 40 سنة؛ هو رجل مهذب وأيقونة إنسانية وكروية؛ ولم يذكر أحد بسوء، وشديد على الفلوس؛ بيخاف على فلوس الأهلي قوي».

فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة وسر شيكات رئيس نادي الزمالك

 

المهندس محمد فرج عامر أحمد موسى فريق سموحه رئيس نادي سموحة خالد عبد الفتاح الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

ترشيحاتنا

المغرب.. إنقاذ شخص علق في بئر لمدة يوم| صور

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 : توتر أسري

عصام الحضري يتلقى خبرًا سارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم |تفاصيل

بعد الحديث عن هجوم صيني محتمل .. وفد أمريكي يزور تايوان

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

صواريخ طويلة المدى .. أمريكا تجهز حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوح طيني يشبه حجر رشيد سيغير مجرى التاريخ.. ماذا اكتشف العلماء؟

الأهلي وأوكلاند سيتي في طنجة المغربية.. تفاصيل 24 ساعة قبل صافرة البداية

فوائد وأضرار الشاي الأخضر

ربطته وعذبته.. سورية تقتل ابنها بمساعدة أصدقائه.. صور

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ