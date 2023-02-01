تلاميذ بين 7 و14 عامًا.. ارتفاع حصيلة كارثة باكستان إلى 51 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى حادث غرق قارب في باكستان، إلى 51، كما أفادت الشرطة، بعدما انقلب القارب الذي كان محملاً فوق طاقته ويقل تلاميذ مدرسة في مياه بحيرة «تاندا دام»، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا.

وأوضح الناطق باسم الشرطة فضل نعيم أن الجثث التي انتشلت من مياه البحيرة تعود إلى 49 تلميذاً ومدرس وقائد القارب، بحسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وبذل عناصر الانقاذ جهودا استمرت ثلاثة أيام في مياه جليدية لانتشال جثث تعود إلى 49 تلميذا تراوح أعمارهم بين سبعة و14 عاما، إضافة إلى مدرّس وقائد القارب.



وقال المسؤول في أحد أجهزة الإنقاذ، خاطر أحمد، إن "مياه السد كانت جليدية بسبب الطقس البارد ما أعاق مهمة الإنقاذ. لكنّ الغواصين تمكنوا اليوم من النزول إلى مستويات عميقة لانتشال الجثث المتبقية".



و"شارك أكثر من 25 غواصا في مهمة الانقاذ بدعم من غواصي الجيش" بحسب قوله.



وكان مسؤولون أعلنوا عقب الكارثة التي وقعت الأحد مقتل 10 أشخاص.