العليا للفيروسات توضح وضع كورونا في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الآونة الأخيرة شهدت زيادة بسيطة في أعداد مصابي فيروس كورونا ، ولم تكن من بينها حالات خطيرة .

وأكد "حاتم " أنه لابد من أن يطبق المواطنون الإجراءات الاحترازية دون تهاون ، مؤكدا أنه يجب مراعاة التباعد الاجتماعي والوقاية من جميع الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط .

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالتغذية السليمة التي تقوي المناعة وتحفزها ، ومتابعة الأعراض مع الأطباء بشكل سريع .