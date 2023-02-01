عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العليا للفيروسات توضح وضع كورونا في مصر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الآونة الأخيرة شهدت زيادة بسيطة  في أعداد مصابي فيروس كورونا ، ولم تكن من بينها حالات خطيرة .

txt

الشناوى: جامعة الجلالة تسير بقوة نحو تحقيق ريادتها الوطنية والإقليمية

txt

عودة التعليم المفتوح يكون وفق ضوابط جديدة| الأعلى للجامعات: ندرس الأمر وإلغاء «المدمج».. وشكلنا لجنة لتعديل مساره في المنظومة

وأكد "حاتم " أنه لابد من أن يطبق المواطنون الإجراءات الاحترازية دون تهاون ، مؤكدا أنه يجب مراعاة التباعد الاجتماعي والوقاية من جميع الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط .

 

وأشار إلى أهمية الاهتمام بالتغذية السليمة التي تقوي المناعة وتحفزها ، ومتابعة الأعراض مع الأطباء بشكل سريع .

الإجراءات الاحترازية التعليم العالي وزارة التعليم العالى كورونا في مصر فيروس كورونا فيروس كورونا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

ترشيحاتنا

مرتضى منصور ينجح في حل أزمة قيد الصفقات الجديدة خلال ساعة.. ومفاجأة بشأن الدولار وانخفاض أسعار الذهب.. أبرز أخبار التوك شو

حريق داخل مستشفي خيري بالمطرية والحماية المدنية تكافح النيران

قرار عاجل في اتهام رئيس مجلس إدارة مستشفى شهير بالاتجار بالأعضاء البشرية

مسئول فرنسي: التهديد الإيراني بدأ يمس أراضي أوروبا.. وترسانتها تسبب عدم الاستقرار

اليوم.. اجتماع عاجل لـ أوبك بلس.. وتوقعات باستمرار مستويات الإنتاج دون تغيير

الرئيس السيسي يهنئ جمهوريتي ناورو وسيرلانكا بذكرى يوم الاستقلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«رمضان كريم» يخرج من ورطة الاعتذارات بشخصيات جديدة.. تفاصيل كاملة

لأول مرة.. علماء صينيون يستنسخون 3 أبقار لتحقيق اكتفاء ذاتي من الألبان

قبل حفلها في عيد الحب.. أغرب إطلالات مايا دياب على المسرح| شاهد

وهيا بتصوره.. فتاة تتعرض لتصرف مأساوي من شمبانزي بالصين| شاهد

فيديو

الفراخ نزلت 13 جنيها وبشرى بشأن انخفاض أسعار البيض والدواجن قريبا

استولى على 50 مليون جنيه.. حكاية مستريح الإسكندرية| فيديو

هكذا أصبح شكله.. أسمن طفل ينقص وزنه ويصدم الجميع| شاهد

تفشي متحور جديد لكورونا في مصر | أعراضه غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ