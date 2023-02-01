السودان تصدر قرارا عاجلا بتعديل أسعار المحروقات

547 جنية للتر البنزين..

اصدرت وزارة النفط السودانية قرارا بتعديل أسعار المنتجات البترولية (بنزين -جازولين) اعتبار من يوم غد الخميس 2 فبراير 2023.

وقالت الوزارة السودانية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية "، إن سعر البيع للتر البنزين أصبح (547) جنيها والجازولين (628) جنيها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لاسعار المحروقات حسب الاسعار العالمية للمنتجات البترولية.

وأشار بيان الوزارة الي أن التسعيرة تمت وفق متوسط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار (591.5) جنيه.

وأضافت الوزارة أن متوسط السعر العالمي لشهر يناير: البنزين (837.119) دولار للطن المتري والجازولين (108.698) دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط العلاوة السعرية للبنزين (35) دولار والجازولين (12.5) دولار.

الجدير بالذكر أن هذه الأسعار غير شاملة الرسوم الإدارية للولايات.