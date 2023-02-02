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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023 لتمويل المشاريع.. تفاصيل

البحث العلمي
البحث العلمي

 


أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقديم لبرنامج بريما  2023  لتمويل المشاريع في المجالات الخاصة بإدارة المياه ، وأنظمة الزراعة ، وسلسلة القيمة الغذائية الزراعية ،ومعالجة تحديات العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.

وأوضحت الأكاديمية أنه تهدف فرص التمويل هذه إلى دعم وتعزيز الابتكار في هذه المجالات المحددة  وتسعى بريما إلى دعم المشاريع الأكثر تأثيرًا وابتكارًا لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية "بريما"، وهي اتفاقية وقعتها الوزارة في أكتوبر 2018 بين الجانبين المصري ممثلاً في أكاديمية البحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والاتحاد الأوروبي والممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.

ويمكن للمتقدمين المهتمين العثور على مزيد من المعلومات ومعايير التقديم بالدخول على

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/prima-2/

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