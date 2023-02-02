كيف يساعد "الأضواء الخضراء" على النوم بشكل أفضل ؟

إذا كنت تعاني من التوتر في الحياة اليومية ، فإن هذا النوع من الضوء يمكن أن يساعد في استعادة بعض الشعور بالهدوء.

ما هي فوائد الضوء الأخضر؟



وفقا لما نشره موقع هيلثي عن فوائد الضوء الأخضر واسعة النطاق ، ولكن من أبرزها أنها أداة ممتازة لمساعدة الناس على النوم نظرًا لأنها تبدو مشابهة جدًا لأصوات الطبيعة". في الغالب أظهرت أنها واعدة في تحسين النوم لكبار السن وتحسين الأداء المعرفي كما ثبت أنه يقلل من مستويات الكورتيزول (المعروفة باسم مستويات التوتر) في الجسم.

يميل الكثير من الأشخاص إلى الشعور بالأرق عندما يتعرضون لضغط كبير في العمل أو المدرسة ومع ذلك ، يقول مارتن إن الضوء الأخضر تساعد في القضاء على بعض من هذا التوتر لذا يمكنك الاسترخاء بسهولة أكبر قبل النوم.

يمكن أن تساعد الأضواء الخضراء أيضًا على "إخفاء" أو حجب الأصوات الأخرى التي قد تبقيك مستيقظًا في الليل ، مثل شخص يشخر أو حركة المرور الخارجية.

هل تستمع إلى أي شيء يساعدك على النوم؟





بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن (رنين الأذن) ، يقترح تجربة الضوء الأخضر في الليل للمساعدة في النوم .

هل هناك أي فوائد صحية أخرى مرتبطة بالضوء الأخضر؟



بالإضافة إلى المساعدة في النوم ، يمكن أن تساعد الضوء الأخضر أيضًا في التركيز إذا كنت في غرفة مزدحمة حيث كان الجميع يتحدثون بصوت عالٍ ، ولم يكن هناك طريقة للتركيز على ما كنت تفعله ، فأنت تعرف مدى صعوبة التركيز على أي شيء آخر غير ماذا يدور حولك.

وينطبق الشيء نفسه على التواجد في منطقة بها ضوضاء عالية مثل حركة المرور أو غيرها من الأماكن المزدحمة مثل المطار أو محطة القطار لحسن الحظ ، هناك آلات تنتج ضوء أخضراء للمساعدة في حل هذه المشكلة أيضًا.

يمكن أن تساعد الضوء الأخضر أيضًا في تخفيف القلق لدى الأشخاص الذين يعانون منها ، أو حتى نوبات الهلع هذا لأن الضوء الأخضراء ثبت أنها تساعد في تنظيم معدل ضربات القلب ومستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات".

أهم نصائح لاستخدام الضوء الملون للنوم:



استخدم سماعات الرأس المريحة للنوم. هذا مهم لأنه إذا كانت هناك أصوات أخرى من حولك ، فقد تمنعك من الوصول إلى الحالة المرغوبة من الهدوء أو الاسترخاء.



سواء كنت تشغل الصوت بصوت عالٍ أو من خلال سماعات الرأس ، امنح نفسك الوقت للتكيف مع الضوء.

قد يستغرق المناخ من ليلتين إلى ثلاث ليالٍ ، لذلك لا تقلق إذا كنت تعاني في الليلة الأولى.



اختر ضوء ملون يناسبك مع الإستماع لموسيقة هادئة .