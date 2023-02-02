مدبولي: دائما ما ينٌظر لمصر وأفريقيا على أنهم الموقع الذهبي للموارد والمعادن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ إن مصر أنفقت الكثير من المبالغ على البنية التحتية للتيسير على القطاع الخاص لأن الشراكة معه تعتبر محورية بالنسبة لقارة أفريقيا؛ مضيفا أننا أصدرنا مجموعة من القوانين واللوائح وبكل شفافية ركزنا على اجتذاب القطاع الخاص والتوسع في الاستثمارات من خلال هذا القطاع.

أضاف مصطفى مدبولي في تغطية خاصة للقمة التنموية للقارة الأفريقية؛ أن عندما نتحدث عن التمويل سنتكلم مع الشركاء الدوليين وشركاء التنمية وسنقول ان مصر و أفريقيا دائما ما كان ينظر اليهم على أنها الموقع الذهبي لاستغلال الموارد المختلفة والمعادن ويجب ان هذه الرؤية تتغير الآن وذلك ما نعمل عليه من تنفيذ لبرامج التنمية المختلفة في كل القطاعات.