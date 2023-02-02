إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

فجر الاعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشان قضية كهربا .

وكتبت مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي تويتر: "لم يصدر حتى الآن في قضية كهربا مع الزمالك أي قرار.. القرار سيكون مساء اليوم.



وجه أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، التهنئة لجماهير القلعة الحمراء بعد الفوز على أوكلاند سيتي، وأيضا الجماهير المغربية التي ساندت المارد الأحمر في مواجهة الليلة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: "خطاب الفيفا بتاريخ 27 ديسمبر 2022، هو خطاب واضح لجميع الأطراف، وان مدة الإيقاف 6 شهور، ولا يوجد تجديد لمدة الإيقاف كما تردد في تلك الفترة".