نوع فاكهة بديل لواقي الشمس ..تعرفي عليه

كشفت دراسة مؤخرًا أن ثلاث حبات من العنب يوميًا قد تقلل من احتمالية الإصابة بحروق الشمس لدى بعض الأشخاص فهل يمكن أن يقلل العنب من حروق الشمس؟ إذا كان الأمر كذلك ، فما هي الفوائد؟

تناول العنب



تشير دراسة جديدة أجريت على البشر إلى أن بعض الناس يصبحون أقل عرضة للتأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية بعد تناول العنب فبعد أسبوعين من تناول ثلاث حصص من مسحوق العنب يوميًا على شكل عنب ، عانى ثلث المشاركين في الدراسة من التهابات أقل نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية .

قد يكون العنب مفيدًا في الوقاية من تصلب الشرايين والالتهابات والسرطان وصحة الجهاز الهضمي وتأثيرات الجهاز العصبي المركزي وهشاشة العظام ووظيفة المثانة البولية ، فلا عجب من أن العنب قد يكون مفيدًا في علاج حروق الشمس أيضًا؟.

هل يمكنك التوقف عن وضع واقي الشمس إذا أكلت العنب؟



من المهم ارتداء واقي من الشمس ، لأن معظم سرطانات الجلد تنتج عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية (UV).

من المهم حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس مثل المصابيح الشمسية ، لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد

قد يقلل العنب من خطر الإصابة بحروق الشمس ويجب تناول حصص من العنب يوميًا تتكون من ثلاثين إلى أربعين حبة عنب ، ولكن أي شيء يتجاوز ذلك يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية لا مفر منها .