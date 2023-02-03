مشغولات يدوية وكتب تنمية .. مشاركة مميزة للجمعيات في جناح القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

شهد جناح " المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" إقبال كبير عليه في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، خاصة بعد مشاركة عدة جمعيات خيرية تقدم خدمات لذوي الإعاقة لدعمهم بأسعار مميزة تناسب الزوار.

قالت هناء عطية مسئولة في جمعية التقدم لذوي الإعاقة والتوحد:" لدينا في الجمعية جزء تأهيل مهني للشباب، فيوجد ورش نجارة يقوم بهاالشباب بعمل شغل للأثاث وورشة الحلي وورشة لتعليم البامبو، وهناك جزء في الجمعية لتأهيل الشباب على العمل على كمبيوتر وهناك قسمالرسم يتعلم فيه الأولاد رسم اللوحات الفنية ومشغولات جلدية ولدينا ورش تريكو و جزء داخل الجمعية وهي تنمية مهارات في البيع، والجمعيةتعمل على دمج الأولاد داخل المجتمع بحيث يكون لهم دور فعال، وتقوم بتدريبهم تدريبات خارج الجمعية فتساعدهم على العمل في الفنادق والهايبر ماركت و بنك الطعام، وكلها تدريبات بدون مقابل كنوع من التدريب لهم وسيكون لهم قريبا اعمال في مشاتل وزارة الزراعة".

وأضافت هناء :"لدينا للأطفال الصغار جزء تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك، ونحن نقوم في المعرض بعرض اعمال الشباب، واتاح لناالمجلس فرصة ان نشارك معهم، وتلك ليست أول مرة فنحن شاركنا في العديد من المرات مع المجلس، فنحن نعرض شغل الاولاد ونسوقه بحيثيكون تشجيع له ان له دور كبير في المجتمع، و الاسعار في المتناول فنحن نبيعها بسعر تكلفتها ولا نزيد اي هامش ربح".

فيما أكد ضياء ابراهم من مؤسسة مرسال قائلا :" نحن مؤسسة خيرية غير هادفة للربح لعلاج غير القادرين فنقدم خدمات طبية لغير القادرين، وعائد المنتجات الذي لدينا يعود لعلاج المرضى المسجلين لدينا في المؤسسة، نحن في المعرض هذا العام لتعريف الناس بنا و عرض المنتجاتالتي لدينا ليعود ربحها لعلاج المرضى، ونقدم خدمات مثل مركز علاج الأورام و مشروع الدعم النفسي و دار الضيافة وحكاية صوت وقوافلمرسال ومركز الطوارئ و الإسعافات، و الخدمات ايضا الشهرية التي نقدمها هي كشف طبي و كفالة اسر المرضى و التحاليل والاشعة والعلاج الشهري وسداد الديون الطبية للمرضى و العمليات، و تلك الخدمات نقدمها مجانا لغير القادرين".

وأضاف متابعا:" نعرض في الحناح منتجات مثل كتب تنمية مهارات و نوت بوكس و مشغولات يدوية وكلها متوفرة طوال فترة المعرض و لديناايضا في الجناح اشخاص من ذوى الاعاقة يقومون بعمل مشغولات يدوية".