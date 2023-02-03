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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"اللعب بورقة أوكرانيا".. ماذا يفعل نتنياهو في باريس؟

صدى البلد

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ موقف أوروبي أقوى ضد برنامج إيران النووي، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات يوم الخميس في باريس.

وقالت سفارة اسرائيل في باريس ان الاثنين سيناقشان "الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي الايراني".

يأمل نتنياهو في أن يؤدي دور إيران في تزويد الروس في أوكرانيا بطائرات مسيرة، وكذلك قمع الاحتجاجات في الداخل، بدفع الحلفاء الغربيين للتخلي عن أي سعي لإحياء اتفاق 2015 بشأن برنامجها النووي.

كما قال رئيس الوزراء إن إسرائيل تدرس إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، متخلية على ما يبدو عن موقفها الأكثر حيادية بشأن الصراع على أمل موقف غربي أكثر تصادمية تجاه طهران.

من خلال "اللعب بورقة أوكرانيا"، يأمل نتنياهو في "تعزيز جبهة مناهضة لإيران" مع الغرب.

وتتهم إسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي لامتلاك سلاح نووي بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي يهدف فقط إلى توليد الطاقة.

الانحياز إلى أوكرانيا لا يخلو من المخاطر بالنسبة لنتنياهو، حيث يمكن أن تنقلب الدفاعات الجوية الروسية المنتشرة في سوريا المجاورة ضد الطائرات الإسرائيلية خلال غارات عرضية على المصالح الإيرانية هناك.

من جهتها، توافق فرنسا على أن "الحزم" مطلوب في التعامل مع إيران، إلى أن برنامجها النووي وصل إلى نقطة خطيرة.

- تصاعد التوترات -

تحتجز طهران أيضًا العديد من المواطنين الأجانب الذين تعتبرهم الحكومات الغربية رهائن سياسيين.

وتأتي زيارة نتنياهو بعد هجوم بطائرة مسيرة في مطلع الأسبوع على منشأة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان الإيرانية، وألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل.

قالت صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، إن الهجوم نفذه جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، على الرغم من أن إسرائيل لم تؤكد ذلك.

وقالت السفارة الإسرائيلية إن نتنياهو، الذي سيقيم في فرنسا حتى يوم السبت، من المقرر أن يلتقي أيضا برجال الأعمال الفرنسيين وقادة الجالية اليهودية في البلاد.

أثارت الإصلاحات القضائية التي خطط لها تحالف رئيس الوزراء الأخير للأحزاب اليهودية اليمينية واليمينية المتطرفة والمتشددة غضب بعض رجال الأعمال التنفيذيين، لا سيما في القطاع المالي، الذين هددوا بالانسحاب من إسرائيل.

نتنياهو باريس أوكرانيا ايران سوريا ماكرون

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