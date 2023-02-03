أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

اصالة نصري

خضعت الفنانة أصالة نصري لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعهيا عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة أصالة نصري

وظهرا أصالة نصري بلوك ناعم، وقد أرتدت فستان طول ومحتشن ناعم باللون الأبيض بنصف كم من الدانتيل من الجزء العلويبتصميم الهاي كول.

وقامت أصالة نصري برفع خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة ويفي أنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أصالة نصري

وأكملت أصالة نصري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع الآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة، مع الكحل الأبيض لتبرز من جمال عينيها.

أصالة نصري

ولم تتكلف أصالة نصري بإرتداء الأكسسورات، حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون من اللؤلؤ الابيض، وخاتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.