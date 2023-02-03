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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الصحراء .. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

درة
درة

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت النجمة التونسية في الصور في وسط رمال الصحراء بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا جذابا. واعتمدت على البساطة،  فى المكياج.


ومن ناحية أخرى، تشارك درة مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسله لرمضان 2023 "الأجهر"، من تأليف ورشة كتابة ملوك، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن للمنتج صادق الصباح، وعبرت درة عن سعادتها بتعاونها الثالث مع عمرو سعد، الذي سبق وعملت معه في فيلم "مولانا" وفيلم "حديد".


كما شاركت درة في بطولة مسرحية "حتى لا يطير الدكان" مع النجم أكرم حسني، تدور أحداثها في إطار كوميدي، وهي من تأليف وإنتاج أمير طعيمة وإخراج أوتاكا، ويشارك في البطولة كل من بيومي فؤاد ومحمد أنور.

آخر أعمال درة 

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "المتهمة" الذي عرض على منصة شاهد، وهو مكون من 10 حلقات، وبطولة دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.


كما عُرض للفنانة درة مؤخرا فيلم "جدران" على منصة واتش أت، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، وهو من تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.

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اعمال درة وسط الصحراء حتى لا يطير الدكان مسلسل المتهمة اخر اعمال درة

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