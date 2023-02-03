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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد سليمان وزوجته يخطفان الأنظار بإطلالة شتوية

وليد سليمان وزوجته
وليد سليمان وزوجته

خطف وليد سليمان لاعب الأهلي السابق الأنظار بإطلالة شتوية برفقة زوجته، وانهالت عليهما العديد من التعليقات.

نشرت ياسمين أمل زوجة وليد سليمان، صورة جديدة مع زوجها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام ، وظهرا معاً بإطلالة شتوية، مرتديان اللون الأسود، وخطفا الأنظار كعادتهم بأجواء رومانسية. 


 


ويواجه الأهلي نظيره سياتل ساوندرز في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.

وسيتولى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مهمة إدارة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز كحكم ساحة، ويعاونه مواطناه جاري بيسويك وآدم نون كحكمين مساعدين، والصيني ما نينج حكم مباراة الأهلي وأوكلاند، كحكم رابع.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٠٣_١٧٣٩٤٦
زوجة وليد سليمان نجم الأهلي إطلالة شتوية كأس العالم للاندية اللون الاسود

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