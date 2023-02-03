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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات يد الأهلي يهزم الزمالك 23-21 في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 23-21، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎أقيمت المباراة على صالة الزمالك، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا.

وأنهى «سيدات يد الأهلي» الشوط الأول لصالحه بنتيجة 12-8، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجمات المرتدة السريعة ويفوز بنتيجة 23-21.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق المعادي بنتيجة 28-19، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 

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