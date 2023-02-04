توصل مجموعة السبع وأستراليا لإتفاق على تحديد سقف سعري للنفط الروسي

توصّلت مجموعة السبع وأستراليا لاتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية، وفق ما أعلن التكتل الجمعة بعد إعلان مماثل أصدره الاتحاد الأوروبي.

ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا على غرار وقود الديزل عند مئة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، ويشير إلى أن الهدف منه "منع روسيا من الاستفادة من حربها العدوانية على أوكرانيا" ودعم الاستقرار في أسواق الطاقة.

روسيا تستبعد انخفاض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي، نيقولاي شولغينوف، الجمعة، إنه لا توجد أسباب تدفع روسيا لتخفيض عمليات تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك كنتيجة للحظر من الاتحاد الأوروبي خلال أيام.

وقال شولغينوف: "حتى الآن لا يوجد سبب للاعتقاد بأننا سنخفض بشكل كبير معالجة أو إنتاج المنتجات البترولية"، في رد منه حول ما إذا كان حظر الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية يهدد عمليات إنتاج النفط وتكريره في البلاد، مضيفا أن روسيا ستدرس نتائج القرار عند تطبيقه.

وأكد وزير الطاقة الروسي أنه لا يتم حاليا النظر في إعادة جدولة مواعيد إصلاح مصافي النفط بسبب الحظر، مضيفًا أن "كل ما يتعلق بالإصلاحات وتوريد قطع الغيار مخطط له مسبقا".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد فرضت عقوبات على الجانب الروسي تشمل حدًا أقصى على سعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في 5 ديسمبر الماضي.

من جانبها، منعت الحكومة الروسية، الاثنين، مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.