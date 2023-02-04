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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

فريق آرسنال
فريق آرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي لمواجهة إيفرتون المقرر لها في تمام الثانية والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه

ويسعى فريق آرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، لتحقيق الفوز على إيفرتون في مباراة اليوم ومواصلة الابتعاد بصدارة البريميرليج.

ويفتقد فريق آرسنال خدمات نجمه المصري محمد النني لفترة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية “مؤخرا” في الركبة اليمنى.
ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

 

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