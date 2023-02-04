مفاجأة.. ريال مدريد يستبعد بنزيما من مواجهة الأهلي المحتملة بمونديال الأندية

أكد تقرير صحفي، أن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الايطالي كارلو أنشيلوتي يخطط لاستبعاد كريم بنزيما مهاجم الفريق من مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي ريال مدريد مع الفائز من الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، يوم 8 فبراير الجاري، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب شبكة "relevo" الإسبانية، فإن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد يرى أن كريم بنزيما لديه فرصة للتعافي من الإصابة قبل نصف نهائي كأس العالم للأندية والمشاركة في اللقاء.

وأضافت الشبكة، أن خطة الجهاز الفني هي إراحة بنزيما في المواجهتين المقبلتين ضد مايوركا بالدوري الإسباني ونصف نهائي كأس العالم للأندية على أن يكون جاهزا للمباراة النهائية.

وأشارت الشبكة، أن الجهاز الفني لا يرغب في الضغط على اللاعب للعودة سريعا لتفادي تجدد الإصابة.

وكان بنزيما تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة فالنسيا الخميس الماضي بمسابقة الدوري الإسباني، وغادر ملعب المباراة مصابا في الدقيقة 60.