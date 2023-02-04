الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين آرسنال وإيفرتون

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة آرسنال وإيفرتون التي تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وسيطر فريق آرسنال على مجريات الشوط الأول بنسبة استحوذ بلغت 70 %، وسدد 5 تصويبات منهم تسديدتين بين القائمين والعارضة.



في المقابل سدد إيفرتون 8 تسديدات منهم 2 أيضا على المرمى.

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل، أوليفار زينتشينكو

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكا، مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه

ويفتقد فريق آرسنال خدمات نجمه المصري محمد النني لفترة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية “مؤخرا” في الركبة اليمنى.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.