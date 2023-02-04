«اليونيدو»: تطوير الصناعة على رأس أولويات التعاون مع مصر

قال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالقاهرة، إن المنظمة تركز أهدافها على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة التي تنعكس على تحقيق الرخاء المجتمعي الاقتصادي، لافتًا إلى أن التنمية الصناعية تعزز مجال النمو في مصر.

وأضاف «رزق»، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، السبت، أن المنظمة تركز على مجالات الصناعة والابتكار، مشيرًا إلى أن لديها 17 هدفًا لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط بخلاف تطوير البُنى التحتية للمصانع.

وأوضح أن هناك تعاونًا كبيرًا بين الحكومة المصرية و«اليونيدو»، ويأتي تطوير الصناعة على رأس أولويات التعاون مع مصر، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الحرارية الذي يعد من أبرز الجهود الحالية لـ«اليونيدو» بالمنطقة.

وأشار «رزق» إلى أن المنظمة الأممية تسعى لدمج التكنولوجيا الرقمية بالقطاع الصناعي والعمل على تنمية مهارات العاملين بالصناعة.

و«اليونيدو».. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهي إحدى المنظمات المعنية بالتعاون مع مختلف الشركاء بمساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.