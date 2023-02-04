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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن تجديد تعاقد محمد شريف مع الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تجديد تعاقد محمد شريف مع الأهلي بعد كأس العالم.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي تويتر: "محمد شريف يجدد تعاقده مع الأهلي بعد العودة من كأس العالم للأندية".

وحصد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وسجل محمد شريف الهدف الثاني لفريقنا في شباك أوكلاند سيتي بالدقيقة 56، بعد استغلاله تمريرة مميزة من حمدي فتحي مسددًا الكرة على يمين الحارس.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

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