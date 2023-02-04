عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين : حزمة مشروعات منتدى شباب العالم قرار حكيم 100%

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرار عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ.

txt

برلماني : توجيه حقوق رعاية منتدى الشباب للمبادرات التنموية قرار صائب

txt

لن ينطلق بشكله المعهود .. تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "قرار حكيم 100% ونحيي كل من كان وراء هذا القرار".

وأضاف: "منتدى شباب العالم لعب دور مهم في الكثير من القضايا وهو الذي أطلق لجنة العفو الرئاسي والعديد من المبادرات المهمة"، مؤكدا: "لا أحد يمكنه أن يشكك في الدور الكبير الذي لعبه منتدى شباب العالم خلال السنوات الماضية".

وأشار: "هناك أزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم حاليا وتضرب العديد من دول المنطقة ومنها مصر"، موضحا: "قرار تأجيل المنتدى رسالة مهمة أن الدولة حينما تدرس الصورة الكاملة فإنها اتخذت هذا القرار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مباراة سياتل|شاهد

موضوعات متعلقة

بعد وساطة إماراتية.. عشرات الأسرى الروس يعودون إلى موسكو

مستشار وزير التموين يتوقع وصول سعر جرام الذهب إلى 2000 جنيه|فيديو

الكاتب الفرنسي رولان لومباردي: الرئيس السيسي أنقذ مصر خلال فترة حرجة

مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب.. إعلامي يفتح النار على حمو بيكا.. وطلب غريب لـ ياسمين عز على الهواء| توك شو

قيادي سوداني: النقاشات في القاهرة تسير بالاتجاه الصحيح

مسئولة بالجامعة العربية: لدينا أعلى جهاز سياسي معني بالمياه.. فيديو

رئيس نظارات البجا والعموديات المستقلة: نناضل من أجل حقوق شرق السودان.. فيديو

الجامعة العربية: العاصمة الإدارية تحقق متطلبات المدينة الذكية

ترشيحاتنا

إدارة منتدى شباب العالم تطلق منصة لنشر ثقافة التطوع

425 ألف جنيه ارتفاع.. أسعار 5 سيارات جديدة بمصر بعد الزيادة الأخيرة| صور

التنسيقية تشيد توجيه عوائد النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم لحزمة مبادرات ومشروعات تنموية

السلع التموينية تتعاقد على 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة

ميسي يقود باريس سان جيرمان للفوز على تولوز في الدوري الفرنسي

زيارة رسمية .. وزير الخارجية السعودي في الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

مدرس بشبرا أوهم الناس بفقره وعثروا على 300 جنيه ذهب بعد وفاته

من غير ما تاخد بالك.. 7 علامات صامتة تكشف السرطان

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ