عماد الدين حسين : حزمة مشروعات منتدى شباب العالم قرار حكيم 100%

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على قرار عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "قرار حكيم 100% ونحيي كل من كان وراء هذا القرار".

وأضاف: "منتدى شباب العالم لعب دور مهم في الكثير من القضايا وهو الذي أطلق لجنة العفو الرئاسي والعديد من المبادرات المهمة"، مؤكدا: "لا أحد يمكنه أن يشكك في الدور الكبير الذي لعبه منتدى شباب العالم خلال السنوات الماضية".

وأشار: "هناك أزمة اقتصادية عالمية تضرب العالم حاليا وتضرب العديد من دول المنطقة ومنها مصر"، موضحا: "قرار تأجيل المنتدى رسالة مهمة أن الدولة حينما تدرس الصورة الكاملة فإنها اتخذت هذا القرار".