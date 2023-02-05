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رئيس التحرير
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برلمان

من الخبراء وأعضاء اللجنة التشريعية

تشريعية النواب: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

النائب عاطف المغاورى
النائب عاطف المغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان

قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار المغاوري لـ"صدى البلد" إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق العدالة بين كل الأطراف وهم القضاة والمتهمين فيما يتعلق بفترات الحبس الإحتياطى.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن اللجنة المصغرة ستعرض تقريرها بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على اللجنة التشريعية بالبرلمان وذلك لعرض ما تم الإتفاق عليه، لكى يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للبرلمان.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل.

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

ووافق البرلمان كذلك على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.

لجنة مصغرة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية النائب عاطف المغاوري اللجنة التشريعية بالبرلمان الجلسة العامة للبرلمان

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