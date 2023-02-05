عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

مشهد ٦٤حصان
مشهد ٦٤حصان

كان ظهور الفنانة إيناس نور والفنان طارق نصار مميز في فيلم محامي خلع بطولة هاني رمزي وداليا البحيري حيث استطاعوا الثنائي في مشهد بسيط ان يتركوا بصمة في ذاكرة المشاهدين بجملة واحدة “ 64 حصان يا فندم ” وبالرغم من النجاح والشهرة اللي حققوها إلا أنهم اختفوا تمام عن الأضواء .

ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع

اختتفت الفنانة ايناس نور بطلة مشهد المحكمة في فيلم محامي خلع وصاحبة الجملة الاشهر في الفيلم “ انا جوزي 64 حصان يا فندم” بالرغم من تعدد أعمالها وادوارها التي قدمتها في السينما والتليفزيون وذلك بعد مكالمة تليفون تلقتها في عيد الفطر عام 2015 وتببت لها في صدمة كبيرة جعلتها تبتعد عن الفن والاضواء بينما الفنان طارق نصار اختفى هو الاخر عن الاضواء ولم يظهر في اي عمل اخر بالرغم من نجاحة في فيلم محامي خلع .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

64 حصان إيناس نور محامي خلع فرق سرعات طارق نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل.. إيطاليا تدق ناقوس الخطر بسبب هجوم إلكتروني كبير حول العالم

موضوعات متعلقة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

البديل الأرخص للدجاج.. فوائد تناول أجنحة الفراخ.. فيديوجراف

بدون اشتراك.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي اليوم

تصيب بالشلل والصرع والموت المفاجئ.. انتشار تحديات جديدة على التيك توك

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

لم أتخيل هذه المرحلة.. الممثل السوري هاني شاهين يروي معاناته مع الفقر

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

ترشيحاتنا

منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب التقلبات الجوية

بعد الافراج عنها ..5 صور لـ مودة الادهم وضعتها فى مأزق

بشرى سارة .. انخفاض أسعار الدواجن في هذا التوقيت

بأسعار زمان .. 5 سيارات "زيرو" بباقة 200 ألف جنيه فى مصر

بحضور الزعيم ..صور نادرة من فرح أحمد زكي وهالة فؤاد

لحل الأزمات.. حقيقة اجتماع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 712 جنيها.. الاسبراجوس بعد تصدره التريند: منقوش على معابد الفراعنة

السعال والبرد الأبرز.. الثوم يعالج 5 أمراض وهذه فوائد تناول فص يوميا

لعنة الأهلي تصيب الملكي.. الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة الشياطين الحمر

80 حقنة فى تلت ساعة.. سالى عبد السلام تكشف تفاصيل وعكتها الصحية

فيديو

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

خسر 55 دولارا خلال يوم واحد عالميا.. ماذا يحدث في سعر الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

اﻟﻤﺰﻳﺪ