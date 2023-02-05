فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

كان ظهور الفنانة إيناس نور والفنان طارق نصار مميز في فيلم محامي خلع بطولة هاني رمزي وداليا البحيري حيث استطاعوا الثنائي في مشهد بسيط ان يتركوا بصمة في ذاكرة المشاهدين بجملة واحدة “ 64 حصان يا فندم ” وبالرغم من النجاح والشهرة اللي حققوها إلا أنهم اختفوا تمام عن الأضواء .

ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع

اختتفت الفنانة ايناس نور بطلة مشهد المحكمة في فيلم محامي خلع وصاحبة الجملة الاشهر في الفيلم “ انا جوزي 64 حصان يا فندم” بالرغم من تعدد أعمالها وادوارها التي قدمتها في السينما والتليفزيون وذلك بعد مكالمة تليفون تلقتها في عيد الفطر عام 2015 وتببت لها في صدمة كبيرة جعلتها تبتعد عن الفن والاضواء بينما الفنان طارق نصار اختفى هو الاخر عن الاضواء ولم يظهر في اي عمل اخر بالرغم من نجاحة في فيلم محامي خلع .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.