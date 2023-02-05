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رئيس التحرير
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خالد عبدالعزيز: مافيش في الرياضة مؤامرة وماحدش عايز يسقط أي فريق.. فيديو

وزير الرياضة السابق
وزير الرياضة السابق

عبّر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن سعادته لمتابعة مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه كان سعيدًا بفوز الأحمر بلقاء الأمس أمام سياتل ساوندرز، بطل كونكاكاف.

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وقال عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن النادي الأهلي بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية يحقق امتيازات كبيرة جدًا؛ منها لعبه مع مدارس كروية مختلفة، وتحقيق دخل مادي كبير.

 

وأضاف وزير الرياضة السابق، مساء اليوم الأحد، أن مشاركة النادي الأهلي في هذه البطولات يساعده في الحصول على عروض رعاية أكبر، مشيرًا إلى أن ريال مدريد مُرشّح للفوز بالمباراة المقبلة؛ إلا أن كرة القدم تحتمل كل شيء؛ متمنيًا فوز الأحمر بهذا اللقاء المُرتقّب.

 

وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن الدوري الممتاز كان متوقفًا عند توليه المسؤولية وزيرًا للرياضة، لافتًا إلى أنه تمكن من عودة الدوري من مجموعة واحدة؛ بتشجيع من الرئيس السيسي، ورئيس الحكومة؛ في ظل ظروف أمنية صعبة؛ تمكنت الرياضة المصرية من تخطيها، آنذاك؛ عبر التعاون والتفاهم.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة السابق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أنه ليس من المفروض على الحكومة التدخل في المشاكل الفنية الخاصة بالرياضة؛ إلا عندما يكون هناك تأثير لبعض هذه المشكلات على الرأي العام؛ ويكون التدخل في النطاق المُحدّد فقط.

 

ولفت عبد العزيز، إلى أن هناك ما يتردد عن تعرض الأهلي والزمالك للمؤامرات؛ موضحًا أنه قد يكون هناك بعض المشكلات التي تواجه الرياضة مثل التحكيم؛ نافيًا أقاويل وجود مؤامرات رياضية؛ حيث أن الجمهور متحمس دائمًا لفريقه، ولا وجود لخطـأ متعمد بشأن إسقاط أي فريق بالدوري.

 

وأشار المهندس خالد عبد العزيز، إلى ضرورة الحرص على استمرار الدوري الممتاز؛ من أجل مصلحة اتحاد كرة القدم واللاعبين، مؤكدًا أن فترة عمله، وزيرًا للرياضة، لم تشهد حدوث مشكلات بخصوص قيد أي لاعب في الاتحاد، ولم يجامل أو ينحاز لأي نادي، أو شخص.

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق الأهلى النادي الأهلي كأس العالم للاندية

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