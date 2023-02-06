هبوط أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الاثنين 6-2-2023

هبطت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين عند 30.13جنيه للشراء و 30.23جنيه للبيع

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 32.51جنيه للشراء و33.06جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الاثنين نحو 36.30جنيه للشراء و 37.07جنيه للبيع

وهبط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الاثنين مسجلا 32.50جنيه للشراء و33.13جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.13جنيه للشراء و 30.23جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 32.51جنيه للشراء و33.06جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 36.30جنيه للشراء و37.07جنيه للبيع للبيع

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 32.50جنيه للشراء و33.13جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

تراجع سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.23جنيه للشراء و 30.33جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين 32.63جنيه للشراء و32.75جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين 36.43جنيه للشراء و 36.57جنيه .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين نحو32.64جنيه للشراء و32.76جنيه للبيع .

الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.