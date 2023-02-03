عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط غير مسبوق في سعر اليورو عالميًا بعد رفع الفائدة بـ أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 انخفض اليورو أمام الدولار مساء أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض اليورو 0.64 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0920 دولار بينما هبط الإسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2290 دولار، فيما زاد مؤشر الدولار 0.61 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 101.56.

للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

عاجل.. البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس أمس الأربعاء إلى مستوى يتراوح ما بين 4.5% و4.75%، مقابل زيادتها بنحو 50 نقطة في آخر اجتماعات 2022.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، وفوق المعدل المستهدف، متعهدًا بإعادة معدلاته إلى المستهدف البالغ 2%.

وأضاف باول في تصريحات له أن على البنك المركزي الأمريكي أن "يظل حذرًا بشأن إعلان النصر" في معركته ضد التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم المرتفع، وأن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشدة خلال العام الماضي، فيما يستمر تراجع إنفاق المستهلكين وكذلك نشاط الإسكان.

بيان البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة يثير جدلا واسعا.. ماذا يحدث؟

إعلان صادم من المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الشهور المقبلة

بيانات غير كافية

ورحب باول بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة مؤشر أسعارالمستهلكين إلى المستهدف البالغ 2%، مضيفًا: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة وبشكل كبير" على أن التضخم ينحسر، للتأكد من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يناقش زيادتين أخريين على أسعار الفائدة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي يراقب الأوضاع المالية عن كثب وبعناية، مكررًا اللغة التي استخدمها في ديسمبر وفي أوقات سابقة، بأنه من المهم أن تعكس الظروف المالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال إن هناك اختلافًا في الرأي حول مدى سرعة انخفاض التضخم، معربًا عن أمله في أن تعطي أرقام التضخم في الأشهر المقبلة، دفعة إيجابية في المعنويات.

 

ارتفع سعر اليورو تراجع سعر اليورو سعر اليورو سعر اليورو أمام الدولار سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الان اوروبا الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

موضوعات متعلقة

للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

عاجل.. البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة

بيان البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة يثير جدلا واسعا.. ماذا يحدث؟

إعلان صادم من المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الشهور المقبلة

ترشيحاتنا

هبوط غير مسبوق في سعر اليورو عالميًا بعد رفع الفائدة بـ أوروبا

تسريب مواصفات هاتف Huawei P60 Pro قبل إطلاقه

10 كيلو في الشهر.. أفضل فواكه لخسارة الوزن

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص في القانون

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

نتفلكس تتخذ إجراءات صارمة ضد مستخدميها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

يستغلوا غلاء الأسعار .. نوع بطاطس ليست للأكل تباع بالأسواق

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ