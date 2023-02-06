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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة :مركز الرصد الأمني للتحكم الشامل والمركزي المنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة

فودة يتفقد
فودة يتفقد


قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  أن مركز الرصد الأمني  مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وخاصة  تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذلك تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال  تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم الأحد، النافورة المائية ومجمع البنوك وأعمال المول التجاري بالحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها.

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية علي أرض جنوب سيناء، استعدادا لافتتاح عددا من المشروعات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي .لمحافظة جنوب سيناء

وأشاد المحافظ بالمول مشيرا انه يعتبر متنزها سياحيا وتجاريا لأهالي وزوار المدينة ويوفر العديد من الأنشطة التجارية التي تتماشى مع مختلف الأذواق ومتطلبات الزوار ويوفر العديد من فرص العمل للشباب
 
وأشار المحافظ أن مركز الرصد الأمني  هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع -الشركة العربية العالمية للبصريات وسيتم الانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة. 
.
وأوضح أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ - طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض، استشاري المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة  وكان باستقباله في مواقع العمل ممثلي الشركات المشرفة .

فودة يتفقد

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