عميد المعهد العالي للفنون الشعبية : المجتمع الشعبي يعشق الموسيقى والغناء بشكل عام

قال الدكتور مصطفي جاد ، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إن المجتمع الشعبي يعشق الموسيقى والغناء بشكل عام، ويظهر ذلك خلال عاداتنا وأفراحنا، إذ لا يوجد منزل لا توجد فيه ألة الطبلة ، مشيرا الى أن الربابة إحدى الآلات الوترية في الموسيقى الشعبية لها شكل زخرفي معين وترتبط بالسير الشعبية والهلالية والصعيد.





وأضاف جاد ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن الآلات الموسيقية الشعبية أكثر بساطة من نظيرتها التابعة للموسيقى الرسمية كالفيولا والهارب وغيرهما، ونستخدمها في مختلف المناسبات، مدللًا على ذلك بالفرق التي تسير في الشوارع بالطبول والدف والمزمار مع شهر رجب، وتغني أغنيات دينية ومدحا دينيا استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وبمجرد دخول شهر رمضان يعتمد المسحراتي على الآلة الموسيقية الشعبية "البازة" التي لها إيقاع معين.



وأشار عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، إلى أنّ آلات الطبل والدف والرق بكل أشكالهم وزخارفها من آلات الإيقاع الرئيسية، التي تستخدم في كثير من الأشياء، متابعًا أنه على مدى التاريخ الطويل والعريق لبلدنا خرجت كل الآلات الموسيقية بمختلف أشكالها، فتا الى أن مصر الفرعونية كانت تحتوي على كل أنواع الآلات الموسيقية سواء الوتريات أو الإيقاع او النفخ.