أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية مصرع 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين بعدما ضرب زلزال عنيف الولايات الجنوبية للبلاد.
وأضافت الهيئة -حسبما أفاد تليفزيون "تي أر تي ولد" التركي اليوم /الاثنين/- أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب على عمق 7 كيلومترات، وأعقبه هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 ضربت منطقة تقع جنوب شرق ولاية غازي عنتاب.
مصرع 76 شخصًا جراء زلزال عنيف يضرب جنوبي تركيا
أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية مصرع 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين بعدما ضرب زلزال عنيف الولايات الجنوبية للبلاد.