مصرع 76 شخصًا جراء زلزال عنيف يضرب جنوبي تركيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية مصرع 76 شخصًا وإصابة 440 آخرين بعدما ضرب زلزال عنيف الولايات الجنوبية للبلاد.

وأضافت الهيئة -حسبما أفاد تليفزيون "تي أر تي ولد" التركي اليوم /الاثنين/- أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب على عمق 7 كيلومترات، وأعقبه هزة ارتدادية بلغت قوتها 6.4 ضربت منطقة تقع جنوب شرق ولاية غازي عنتاب.